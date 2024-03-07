Военный эксперт заявил о желании США втянуть РФ в войну европейского масштаба

Военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал статью начальника академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого в которой он не исключил начала войны в Европе из-за конфликта на Украине. По словам специалиста, Вашингтон заинтересован в том, чтобы вовлечь Россию в противостояние с другими европейскими странами.

«При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», — отметил эксперт.

Он добавил, Вашингтону придется начать борьбу за собственное выживание. По прогнозам эксперта, США попытаются расширить зону боевых действий, провоцируя в Европе конфликты низкой интенсивности.

По мнению генерал-полковника, грядущее окончание конфликта на Украине не прекратит конфронтацию России и Запада в силу того, что начавшийся процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых «фактически всегда приводит к применению военной силы».

Варианты развития конфликта могут быть разными — от участия в боестолкновениях прокси-сил западных стран до реальной европейской войны.

Зарудницкий отметил, что США и их западные союзники любыми методами пытаются сохранить свою гегемонию, нанести России «стратегическое поражение» и дестабилизировать обстановку на ее территории.

Ранее Минобороны Белоруссии предупредило о том, что Запад готовится к войне.