Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил о желании США втянуть РФ в войну европейского масштаба

Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть РФ в войну европейского масштаба

close
100%
Global Look Press

Военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал статью начальника академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого в которой он не исключил начала войны в Европе из-за конфликта на Украине. По словам специалиста, Вашингтон заинтересован в том, чтобы вовлечь Россию в противостояние с другими европейскими странами.

«При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», — отметил эксперт.

Он добавил, Вашингтону придется начать борьбу за собственное выживание. По прогнозам эксперта, США попытаются расширить зону боевых действий, провоцируя в Европе конфликты низкой интенсивности.

По мнению генерал-полковника, грядущее окончание конфликта на Украине не прекратит конфронтацию России и Запада в силу того, что начавшийся процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых «фактически всегда приводит к применению военной силы».

Варианты развития конфликта могут быть разными — от участия в боестолкновениях прокси-сил западных стран до реальной европейской войны.

Зарудницкий отметил, что США и их западные союзники любыми методами пытаются сохранить свою гегемонию, нанести России «стратегическое поражение» и дестабилизировать обстановку на ее территории.

Ранее Минобороны Белоруссии предупредило о том, что Запад готовится к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами