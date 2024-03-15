Вашингтон ждет от нового премьер-министра Палестины проведения реформ

Вашингтон ждет от нового главы палестинского правительства Мухаммеда Мустафы проведения реформ в автономии. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности США Эйдриенн Уотсон сообщает ТАСС.

По словам Уотсон, США приветствуют назначение Мустафы премьером-министром Палестинской национальной автономии и призывают его как можно скорее сформировать кабинет министров, который будет ориентирован на проведение реформ. Вашингтон будет ожидать от правительства Мустафы осуществления «надежных и далеко идущих реформ».

Уотсон отметила, что реформированная палестинская администрация требуется для создания условий, способствующих стабильности как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в ХАМАС выступили за формирование правительства национального согласия Палестины.

До этого в движении ХАМАС заявили, что не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины.

Ранее президент Палестины отверг предложенный Израилем план послевоенного устройства Газы.