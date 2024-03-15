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За российских космонавтов на МКС на выборах проголосует мэр Королева

Космонавты на МКС проголосуют на выборах президента через доверенное лицо

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«Роскосмос»

Российские космонавты, которые в данный момент несут вахту на Международной космической станции, проголосуют на выборах президента России через доверенное лицо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Роскосмоса».

«Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин 15 марта во время сеанса защищенной связи проголосуют на выборах президента Российской Федерации через доверенное лицо», — сообщили в «Роскосмосе».

Кононенко, Чуб, Гребенкин должны будут по связи сообщить доверенному лицу, за кого именно они хотят отдать свои голоса. Источник агентства, знакомый с ситуацией, отметил, что доверенным лицом российских космонавтов стал мэр космической столицы России, наукограда Королева — Игорь Трифонов.

До этого на Чукотке и Камчатке, время которых по сравнению с Москвой «спешит» на +9 часов, начались выборы президента России — в регионах открылись избирательные участки.

Ранее в России открылись ситуационные центры наблюдения на выборах президента.

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