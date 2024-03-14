«Единая Россия» передаст в кабмин предложения по реализации послания Путина

«Единая Россия» передаст в правительство предложения, которые помогут реализации поручений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Они найдут отражение в Народной программе партии, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель »ЕР» Дмитрий Медведев, передает официальный Telegram-канал политического объединения.

«Мы должны и дальше активно участвовать в разработке и реализации программ, которые отвечают интересам миллионов людей», – отметил Медведев.

По его словам, важно создавать условия, чтобы россияне активно участвовали в работе органов исполнительной власти, местного самоуправления.

Уточняется, что партия представит предложения по реализации нацпроектов, объявленных в послании. В их числе: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных».

До этого российский лидер Владимир Путин призвал правительство приступать к реализации задач, обозначенных в президентском послании, немедленно.

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