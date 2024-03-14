Медведев заявил о максимальном давлении Запада на компании из России

Давление на российские компании усилилось до максимальных пределов, западные противники занимаются прямым грабежом. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, пишет ТАСС.

«Наши противники в других странах не гнушаются не то чтобы беззаконием, в смысле европейского или другого права, а по сути — прямым грабежом», — сказал он.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев придумал свою «формулу мира», по которой, с его точки зрения, могло бы пойти урегулирование российско-украинского конфликта.

По его словам, предложенная президентом Украины формула выглядит «настолько искусственно», что «единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех». Всего в формуле от Медведева семь пунктов.

В российском МИД ранее заявляли, что встречи, проводимые на основе «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, не имеют смысла.

Похожее мнение высказал кандидат экономических наук Александр Дудчак. По его словам, обсуждать «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, бессмысленно, потому что она продиктована Западом.

Ранее Медведев призвал продолжать давать отпор новым фашистам и сплотиться для победы.