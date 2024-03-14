Путин призвал немедленно приступать к работе по нацпроектам

Российский лидер Владимир Путин призвал правительство немедленно приступать к реализации задач, обозначенных в президентском послании. Об этом глава государства заявил, открывая совещание с членами кабмина, передает ТАСС.

»<…> планы, предложенные в рамках послания Федеральному собранию, они вполне реализуемы. И к работе этой нужно приступать немедленно», — сказал президент.

Он обратил внимание на важность подробного планирования элементов национальных проектов. По мнению Путина, оно позволит объединить в одной логике действия всех уровней власти, а также все этапы работы — от принятия решений до их практического воплощения.

Президент обратил внимание, что опыт правительства позволит выстраивать «целостную систему управления национальными проектами», в том числе — с использованием цифровых инструментов контроля.

Накануне в Кремле анонсировали обсуждение Путина с кабмином послания Федеральному собранию.

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