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В США рассказали, что наводит ужас на солдат ВСУ

MWM: российские планирующие бомбы напоминают ад солдатам ВСУ

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РИА Новости

Высокоточные планирующие авиабомбы описывают в Вооруженных силах Украины (ВСУ) как «врата ада», они наводят ужас на военнослужащих Украины. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

«Россия расширила свои преимущества в огневой мощи за счет применения новых высокоточных планирующих бомб в огромных количествах, что позволило ее авиации оказывать поддержку в огромных масштабах, которые украинские военнослужащие описали как открывающие «врата ада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская авиация не внесла сопоставимого вклада. Кроме того, российский арсенал тактических баллистических ракет, по оценке издания, значительно увеличил свои возможности для нанесения ударов по позициям противника благодаря успешному росту производства ракет.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что победа российской армии очевидна, поэтому западные страны сейчас думают, как избавиться от Украины. Он отметил, что Украина является «инструментом», который использовали США, чтобы «навредить России».

Ранее военный эксперт заявил, что в США хотят договариваться с Россией.

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