Полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Berliner Zeitung заявил, что США работают над поиском решения по урегулированию на Украине путем переговоров, в отличии от Европы, которая еще не адаптировалась к ситуации.

Он отметил, что на Западе никто не хочет переговоров о капитуляции Украины.

«Но в США ситуация обсуждается гораздо более трезво, чем в Германии, где морализаторство торжествует над реальной политикой, а переговоры преподносятся как «миссия невыполнима» или даже как «измена», — сказал Рихтер.

По его мнению, американцы «очень готовы» вести переговоры с Россией, чтобы защитить свои интересы безопасности. Речь идет прежде всего о поддержании ядерной стратегической стабильности, которую Вашингтон хочет отделить от украинского конфликта.

Военный эксперт также подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в эскалации, поэтому о «стратегическом поражении» России уже не идет речь. Вместо этого общие интересы обсуждаются по неформальным «закулисным каналам», добавил он.

До этого в минюсте Украины заявили, что РФ на переговорах о заключении мира весной 2022 года настаивала, чтобы Киев отказался от требований репараций.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.