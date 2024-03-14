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В РФ высказались по поводу слов премьера Латвии о «железном занавесе»

В Калининграде заявили, что железный занавес вызовет коллапс в Прибалтике

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Прибалтика фактически является «логистическим и экономическим аппендиксом», в этой связи без взаимодействия с Россией регион обречен на коллапс. Так пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал слова премьера Латвии Эвики Силини о «железном занавесе» между Прибалтикой и Россией, своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Прибалтика представляет собой логистический и экономический аппендикс, без взаимодействия с РФ обреченный на коллапс экономики и упадок», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, также комментируя Силини о «железном занавесе» с РФ, обратила внимание, что у Прибалтики не хватит железа на такие нужды.

14 марта Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет «железный занавес».

Ранее Россия включила в «стоп-лист» более 300 граждан из стран Прибалтики.

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