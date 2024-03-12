Россия включила в «стоп-лист» более 300 граждан из стран Прибалтики

Россия недавно включила в «стоп-лист» 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты. Об этом сообщает МИД РФ на своем сайте.

МИД отметил, что въезд закрыт представителям стран Прибалтики, «враждебно настроенным» к России. В списке, в частности, оказались: премьер Латвии Эвика Силиня, премьер Эстонии Кая Каллас, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, министр юстиции Эстонии Лаанет Калле, министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В министерстве подчеркнули, что ответные меры приняты из-за враждебной политики Латвии, Литвы и Эстонии в отношении РФ, лоббирования антироссийских санкций, вмешательства во внутренние дела РФ.

«Гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям», — добавили в МИДе.

Накануне глава латвийской Госполиции Армандс Рукс заявил, что полиция проверит участников голосования на выборах президента Российской Федерации, которое пройдет в посольстве в Риге, на предмет наличия у них права на пребывание в республике. В отношении лиц, нарушивших правила пребывания в Латвии, может быть запущена процедура выдворения.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась назвать Владимира Путина президентом России.

Ранее Эстонии напомнили о целях бомбардировки Таллина в 1944 году.