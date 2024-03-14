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Боррель рассмотрел в конфликте на Украине черты «звездных войн»

Боррель: в украинском конфликте есть элементы звездных войн

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил конфликт на Украине со «звездными войнами», отметив, что нынешний украинский кризис сочетает в себе «классическую войну» с передовыми технологиями современности. Свое мнение он выразил в интервью испанской радиостанции RNE.

«Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного «звездных войн», — заявил Боррель, отметив, что речь идет о широкомасштабном использовании искусственного интеллекта и систем электроники.

Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что Европа не считает себя «в состоянии войны» с РФ, но при этом заметил, что ЕС якобы «находится в опасности».

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что победа российской армии очевидна, поэтому западные страны сейчас думают, как избавиться от Украины. Экс-разведчик добавил, что теперь, когда от Украины нет никакой пользы, пришло время от нее избавиться. Риттер считает, что Украина уже проиграла, а западные страны просто находятся в положении, когда необходимо создавать видимость поддержки Киева.

Ранее ВС РФ сорвали ротацию войск ВСУ на Авдеевском направлении.

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