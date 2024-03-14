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ВС РФ сорвали ротацию войск ВСУ на Авдеевском направлении

Российские РСЗО «Град» сорвали ротацию войск ВСУ на Авдеевском направлении

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Минобороны России

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы выполнили пристрелочный пуск 122-мм ракет, после скорректировали прицел и отправили остаток неуправляемых реактивных снарядов по заранее выявленной цели.

До этого военные РФ нанесли удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке. В атаке принимала участие авиация ВС РФ совместно с подразделениями группировки «Юг».

В середине января Минобороны РФ передавало, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки «Запад» российских войск поразил хорошо замаскированный командный пункт ВСУ на Купянском направлении. Цель была уничтожена.

Незадолго до этого в МО сообщали также о поражении командного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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