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Песков отреагировал на избиение Леонида Волкова* словами «Путина не надо бояться»

Песков перенаправил вопрос об избиении Леонида Волкова в МВД Литвы

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Кремле считают, что президенту Литвы Гитанасу Науседе не следует бояться президента РФ Владимира Путина, а вопрос об избиении бывшего председателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) следует задать МВД Литвы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать ситуацию с избиением Волкова, а также слова литовского президента, который, обращаясь к Путину, заявил, что его «здесь никто не боится».

«Владимира Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать. Мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Надо, наверное, обращаться в министерство внутренних дел [Литвы]», — сказал официальный представитель Кремля.

12 марта бывшая пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) сообщила, что на Леонида Волкова напали в Вильнюсе. По ее словам, нападавшие разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком. На место прибыли полиция и «скорая». Поиски нападавших уже ведутся. Волкова госпитализировали.

Позднее экс-глава ФБК выпустил обращение, в котором заявил, что вернулся домой из больницы. По словам Волкова, из него «хотели сделать отбивную», ему сломали руку.

Ранее Песков оценил важность интервью Путина журналисту Дмитрию Киселеву.

*  признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов
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