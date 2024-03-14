Политолог: Запад пытается подловить Россию на теме ядерного оружия

Запад раз за разом пытается подловить Россию на теме ядерного оружия (ЯО). Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог и журналист Юрий Светов, комментируя интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, в котором затрагивалась тема ЯО.

Эксперт напомнил, что сначала страны НАТО заявляли о возможном применении Москвой тактического ядерного оружия на Украине, а потом об угрозе российского ЯО в космосе.

«Мы не давали никаких оснований для высказывания таких обвинений, но они шли последовательно — твердили, вот-вот это начнется. Путин в интервью Киселеву говорит, что у нас даже в мыслях этого не было, нет смысла применять ядерное оружие на Украине. И когда эта тема выдохлась, сразу началось следующее — «Россия выводит ядерное оружие в космос», — отметил Светов.

В интервью Киселеву Путин заявил о готовности Москвы применить ядерное оружие для защиты суверенитета. По его словам, Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады. При этом глава государства отметил, что условия применения ЯО прописаны в Стратегии национальной безопасности.

Ранее в России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину.