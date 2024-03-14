Медведев представил «мягкую российскую формулу мира» в ответ Зеленскому

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя так называемую «формулу мира Зеленского», предложил Западу российскую формулу мира, которая, среди прочего, предполагает признание Украиной поражения в конфликте и признание миром нацистского характера власти на Украине. Свое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Выглядит это («формула мира Зеленского». – прим. ред.) настолько искусственно, что единственный выход – сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную», — подчеркнул он.

По мнению Медведева, российская формула мира должна предполагать признание властями Украины факта военного поражения в конфликте, признание международным сообществом и странами Запада нацистского характера политического режима в Киеве, констатация Организацией Объединенных Наций (ООН) утраты Украиной правосубъектности, отставка органов власти в стране, компенсации России со стороны Украины, самороспуск парламента.

Кроме того, по словам зампреда Совбеза РФ, Киеву будет необходимо на официальном уровне признать, что вся территория Украины является территорией РФ.

«Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да?» — добавил Медведев, подчеркнув, что «по ней и можно искать доброжелательный консенсус».

До этого Медведев назвал Байдена «редким идиотом» за оговорку про Украину.

Ранее Медведев прокомментировал решение Байдена сравнить себя с Рузвельтом.