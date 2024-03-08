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Медведев прокомментировал решение Байдена сравнить себя с Рузвельтом

Медведев высмеял решение Байдена сравнить себя с Рузвельтом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение президента США Джо Байдена сравнить себя с бывшим главой государства Франклином Рузвельтом, отметив, что такое сравнение оказалось не в пользу Байдена. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В обращении о положении в стране Байден сравнил себя с Франклином Делано Рузвельтом. Это так себе сравнение. Очевидно, не в его пользу», — подчеркнул Медведев.

По его словам, Рузвельт смог вывести страну из Великой депрессии, а Байден, наоборот, «вознамерился затащить человечество в ад». Рузвельт, напомнил Медведев, боролся за мир совместно с СССР, в то время как Байден «активно и настойчиво пытается начать третью мировую войну».

Кроме того, «Рузвельт боролся против фашистов, но Байден борется за них», — добавил зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев в поздравлении женщин с 8 Марта заявил, что Россия проходит через череду сложных испытаний и постепенно приближает победу.

Ранее Медведев прокомментировал слова Макрона о красных линиях в поддержке Украины.

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