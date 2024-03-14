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В Италии прокомментировали требования Путина о западных гарантиях

Коменчини: требование Путина о гарантиях Запада позволит прекратить игру Европы

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини заявил РИА Новости, что Европа перестанет играть с огнем, когда прислушается к требованиям президента РФ Владимира Путина о гарантиях Запада, так как в отношении России пересечены «все красные линии».

«Вполне естественно, что сейчас наблюдается крайнее недоверие к Западу. Поэтому я хорошо понимаю желание российского президента потребовать серьезных гарантий, потому что ставки слишком высоки. Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием», — поделился Коменчини.

Он пояснил, что в сложившейся ситуации сложно предполагать возможность каких-либо гарантий, но «Приднестровье и Калининград могут стать двумя фундаментальными вопросами, которые можно выложить на стол», а также судьба западных территорий Украины, на которые фактически претендуют Венгрия, Румыния и Польша.

До этого политолог Евгений Минченко, комментируя заявление президента России Владимира Путина, сделанное в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, о недоверии к Западу, заявил, что любые договоренности по Украине должны касаться всей системы европейской безопасности с обязательствами США и Евросоюза.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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