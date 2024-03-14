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Французский политик оценил резкие слова Путина о Макроне и Зеленском

Политик Филиппо заявил, что Путин унизил Макрона и Зеленского одной фразой

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин одной фразой смог унизить своего коллегу из Франции Эммануэля Макрона и главу Украины Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Во время интервью Путин сказал, что для выхода на переговоры с Украиной позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств». В этих словах Филиппо усмотрел прямые намеки на определенных политических деятелей.

По словам Филиппо, ему показалось, что Путин напрямую отчитывает Макрона и Зеленского. Он добавил, что Макрон «любит испытывать унижение» и обязательно должен будет посмотреть интервью российского лидера.

До этого Путин в интервью Киселеву заявил о готовности России применить ядерное оружие для защиты суверенитета. По его словам, Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден в курсе заявлений Путина в интервью Киселеву.

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