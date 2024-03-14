Большинство россиян определились со своими предпочтениями на выборах

К настоящему времени число россиян, пока не решивших, за кого будут голосовать на предстоящих выборах президента России, составляет менее 10%. Об этом со ссылкой на директора ВЦИОМ Валерия Федорова сообщает ТАСС.

По словам Федорова, на этот раз кампания проходит по так называемому референдомному сценарию.

«Это значит, что с самого начала все понятно. Люди в основном определились, за кого они будут голосовать и почему они будут голосовать», — пояснил социолог. Кроме того, он уточнил, что неопределившихся в этом вопросе менее 10%, а «обычно бывает существенно больше».

4 марта сообщалось, что большинство россиян собираются прийти на президентские выборы, которые состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года.

13 марта глава ВЦИОМ допустил повышение возраста молодежи в России.

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