Слуцкий встретился с внуком де Голля

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу с внуком экс-президента Франции генерала Шарля де Голля (1890-1970) Пьером де Голлем, который прилетел в Россию в качестве международного эксперта на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Слуцкого, сегодня Россия выступает центром тяжести объединения и единения стран. Для них ценности, история, традиции, культура и многое другое являются важнейшими факторами принятия решений.

Он подчеркнул, что сегодня государства Большого Евразийского континента, Африки и Латинской Америки тянутся к России и ее идеям, которые идут против однополярного мира.

До этого телеканал НТВ перенес воскресный выпуск шоу «Маска» из-за трансляции подведения итогов выборов на пост президента России.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее США отказались обеспечивать безопасность выездного голосования на выборах президента РФ.