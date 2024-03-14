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В преддверии выборов Путин записал видеообращение к россиянам

Путин в видеообращении призвал россиян к участию в президентских выборах

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Александр Казаков/РИА Новости

В преддверии президентских выборов, которые пройдут 15–17 марта, президент России Владимир Путин записал видеообращение к россиянам. Его фрагмент показали в новостях в дальневосточном эфире Первого канала.

В видеообращении Путин отметил, что гражданам страны на выборах предстоит не просто отдать свой голос за того или иного кандидата, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России» и заявил, что «выборы — это шаг в будущее».

Президент призвал россиян «подтвердить нашу сплоченность» и «решимость вместе идти вперед». По его словам, ценен и значим будет каждый голос.

«Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право», — заключил глава государства.

13 марта в МИД РФ заявили, что США хотят добиться снижения явки на выборах президента в России.

В тот же день стало известно, что Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ.

Ранее Путин дал оценку работе правительства Мишустина.

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Выборы президента России-2024
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