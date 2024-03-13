Россия не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена на саммит официально. Об этом говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», — заявила она.

По ее словам, этот форум будет посвящен продвижению ультимативной «формулы Зеленского».

Также Захарова заявила, что любым предложениям о начале переговоров между Москвой и Киевом должна предшествовать отмена указа украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Захарова отметила, что российское руководство остается открытым к переговорам по урегулированию конфликта. Также она обратила внимание, что Москва считает неприемлемым «язык ультиматумов».

24 февраля президент Швейцарии Виола Амхерд назвала примерные сроки проведения мирной конференции по Украине. Глава государства выразила надежду на то, что первый саммит такого формата удастся организовать летом 2024 года.

Ранее в Госдуме рассказали, что может стать основой для начала переговоров с Украиной.