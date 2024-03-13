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В МИД РФ назвали условие для проведения переговоров с Украиной

Захарова: перед переговорами Зеленский должен отменить указ об их запрете

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Александр Кряжев/РИА Новости

Любым предложениям о начале переговоров между Москвой и Киевом должна предшествовать отмена указа украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Таким образом дипломат ответила на вопрос журналистов о возможном приглашении РФ на конференцию по украинской «формуле мира», которую планируют провести в Швейцарии. Захарова уточнила, что российское руководство остается открытым к переговорам по урегулированию конфликта. Однако страна не планирует принимать участие в упомянутой конференции, даже если получит официальное приглашение.

«Любым ответственным предложениям о переговорах должны предшествовать отмена Зеленским указа, запрещающего их ведение, прекращение поставок Украине оружия и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы», — подчеркнула представитель МИД РФ.

В то же время она обратила внимание, что Москва считает неприемлемым «язык ультиматумов».

24 февраля президент Швейцарии Виола Амхерд дала интервью для газеты Neue Zürcher Zeitung, в ходе которого назвала примерные сроки проведения мирной конференции по Украине. Глава государства выразила надежду на то, что первый саммит такого формата удастся организовать летом 2024 года.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, что может стать основой для начала переговоров с Украиной.

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