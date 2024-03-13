ЕП не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России

Европарламент не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы законодательного органа Европейского союза.

«Европарламент не будет осуществлять наблюдение за этим избирательным процессом», — заявил глава комитета по иностранным делам ЕП Давид Макалистер.

По его словам, ЕП также не сможет комментировать итоговые результаты голосования.

Незадолго до этого генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Александр Захаров говорил, что власти США планируют обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных на территориях российских дипломатических миссий, в связи с чем генконсульство России в Нью-Йорке было вынуждено не проводить выездное голосование в рамках выборов президента на территории консульского округа.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее в МИДе прокомментировали усилия Украины по срыву выборов в России.