Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты США раскритиковал Байдена за слова о Путине

Кеннеди-младший обрушился с критикой на Байдена за слова о Путине

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший выступил с критикой слов президента США Джо Байдена о том, что Украина якобы «может остановить» президента РФ Владимира Путина, по словам политика, речь идет о противостоянии расширению НАТО на восток, а не об агрессии России. Слова Кеннеди-младшего приводит газета Hill.

«Это война про вступление Украины в НАТО, чего нам не следует делать… Наши величайшие дипломаты осудили это как ошибку», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что украинский конфликт следует немедленно урегулировать.

Как сообщает газета, Байден в рамках своего обращения к конгрессу «О положении дел» стремился подтолкнуть законодателей «к оказанию помощи находящейся в боевой готовности стране».

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил о вине действующего главы Белого дома в начале спецоперации на Украине. Боевые действия стали возможными из-за неуважения российского президента Владимира Путина к своему американскому коллеге.

Ранее Трамп назвал Байдена марионеткой Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами