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На Западе признали крах своей гегемонии

Шведский эксперт Берн: мир наблюдает конец 500-летней гегемонии Запада

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Shutterstock

Шведский аналитик Ларс Берн заявил, что западные «глобалисты» и сторонники гегемонии Запада уже проиграли, мир на данном этапе наблюдает конец 500-летней гегемонии Запада. Свое мнение он высказал в интервью шведскому телеканалу SwebbTV.

«Прямо сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада… наши политики настолько тупы, что сами не замечают, что отказались от демократии… Глобалисты проиграли», — подчеркнул он.

По словам Берна, если бы западным державам удалось «потопить» Россию с помощью Украины, они, возможно, смогли бы продолжать доминировать в мире. Однако вместо этого конфликт на Украине стал «болезненной неудачей» Запада.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад после начала специальной военной операции на Украине рассчитывал покончить с Россией, но он столкнулся с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями российской армии.

Путин отметил, что часть элит Запада не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и поэтому думает о том, что ее было бы лучше разделить на части. После начала специальной военной операции западные государства даже обрадовались и считали, что им удастся покончить с Россией, нанеся ей стратегическое поражение с помощью санкций, поставок оружия и руками украинских националистов.

Ранее Путин заявил о готовности России применить ядерное оружие.

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