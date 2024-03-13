Путин заявил о готовности России применить ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Оружие существует для того, чтобы его применять», — подчеркнул он.

При этом российский лидер отметил, что условия применения Россией ядерного оружия прописаны в ее Стратегии национальной безопасности.

До этого Путин назвал общепризнанным тот факт, что Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады. По словам президента РФ, все специалисты, изучающие данный вопрос, единодушны во мнении о превосходстве российской ядерной триады над американской по уровню модернизации.

«Ядерная триада» — это стратегическая авиация, атомные подводные ракетоносцы и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Считается, что исторически США делали ставку на первые два компонента ядерной триады, а Россия — на МБР.

Ранее Путин назвал развитие ядерной триады России важнейшей задачей.