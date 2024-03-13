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Лавров заявил об агонии Запада

Лавров: агония Запада может привести под удар «санкционной дубинки» любую страну

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Агония, которую сейчас переживает коллективный Запад, может привести к тому, что любая страна может оказаться под ударом «санкционной дубинки». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, передает ТАСС.

По мнению дипломата, такая политика Запада приводит к созданию неподконтрольных ему механизмов межбанковского сотрудничества, строительству новых международных транспортных коридоров, реализации иных производственных цепочек и многое другое, что обеспечивает устойчивость развития экономики у «уважающих себя стран».

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Дмитрию Киселеву, что Запад после начала специальной военной операции на Украине рассчитывал покончить с Россией, но он столкнулся с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью финансово-экономической системы и растущими возможностями армии страны.

Ранее Лавров заявил, что в России нет негативных чувств к американцам.

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