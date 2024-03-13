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В Кремле прокомментировали вероятный визит Путина в Турцию после выборов

Песков: визит Путина в Турцию давно готовится, четких сроков нет

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина после муниципальных выборов в Турции 31 марта.

«Визит давно готовится, мы тоже ждем этого визита. Ждем контактов на высшем уровне», — сказал Песков.

По его словам, стороны должны обсудить много актуальных тем, среди которых двусторонние отношения, торгово-экономические отношения.

«Много вопросов нуждаются во внимании глав государств. Четких сроков контактов нет, они будут оперативно согласованы по дипломатическим каналам», — отметил он.

Накануне лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов 31 марта.

В конце февраля Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в республику. Звонок состоялся в честь юбилея турецкого лидера. Путин поздравил его с 70-летием, обратив внимание на его высокий авторитет в родной стране и за рубежом.

Ранее Путин отметил вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары.

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