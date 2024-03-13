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В Верховной раде отменили заседание по законопроекту о мобилизации

Депутат Рады Гончаренко: заседание по законопроекту о мобилизации отменили

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РИА Новости

Заседание комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороне было отменено, комитет должен был рассматривать законопроект о мобилизации на Украине. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Сегодняшнее заседание Комитета по нацбезопасности и обороне, на котором должны были продолжить рассмотрение поправок к мобилизационному/демобилизационному законопроекту, отменено», — написал он.

По его словам, это «просто издевательство над военными и их семьями, которые ждут, чтобы этот законопроект установил сроки службы». Причин отмены заседания не называются.

До этого газета Financial Times со ссылкой на украинское оборонное ведомство сообщала, что мобилизация на Украине необходима, чтобы заменить 330 тысяч военных, находящихся на поле боя. В МО Украины уточнили, что новобранцы должны будут компенсировать потери в рядах ВСУ, а также быть способными выполнять другие военные задачи в зависимости от ситуации на передовой.

Ранее на Украине заявили о неуместности свободы во время конфликта.

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