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В Грузии могут начать расследование конфликта 2008 года в Южной Осетии

В Грузии пригрозили расследованием конфликта 2008 года, если помилуют Саакашвили

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РИА «Новости»

Депутаты политической группы «Сила народа» в грузинском парламенте пригрозили начать расследование конфликта 2008 года в Южной Осетии и вскрыть возможную вину бывшего главы государства Михаила Саакашвили в случае, если действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили примет решение о помиловании Саакашвили. Об этом говорится в заявлении «Силы народа», его приводит ТАСС.

«Если глобальная партия войны (глобалисты в политической элите Запада. — Прим. ред.) заставит Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили, это будет для нас последней каплей», — подчеркнули депутаты, напомнив, что уже несколько раз говорили о необходимости расследования начала конфликта 2008 года.

До этого Зурабашвили заявила, что решение о помиловании заключенного Михаила Саакашвили является моральной ответственностью главы государства и никто не может на него повлиять. Она подчеркнула, что проведение свободных и справедливых парламентских выборов в стране не зависит от того, будет ли помилован экс-президент. По ее словам, он находится в заключении по реальным причинам.

Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму.

Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии.

В «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее адвокат Саакашвили презентовал новую партию в Грузии.

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