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Адвокат Саакашвили презентовал новую партию в Грузии

Sputnik: адвокат Саакашвили Гварамия презентовал новую партию в Грузии

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Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия совместно с бывшим лидером грузинской партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никой Мелия презентовали партию «Ахали» (в переводе с грузинского «Новая»). Об этом сообщает агентство «Sputnik.Грузия».

«Адвокат Саакашвили и основатель оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия объединился с экс-лидером «Единого нацдвижения» Никой Мелия. Вместе они сегодня презентовали партию «Ахали»», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что партия будет участвовать в парламентских выбора, которые пройдут в Грузии 26 октября.

До этого генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия не является чьей-либо губернией, и в Европе должны это понимать.

Ранее Грузия потребовала от Украины передать обвиняемых на родине чиновников.

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