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В ВСУ признали, что не смогут долго продержаться против ВС РФ

Spiegel: в ВСУ признают, что не смогут продержаться долго на фоне ряда проблем

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские командующие признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться долго на фоне проблем с боеприпасами и личным составом. Такое мнение командиры ВСУ выразили в беседе с немецкой газетой Spiegel.

«Мы не сможем продержаться долго», — подчеркнул один из командиров украинских войск.

Как отмечает само издание, на фронте «есть забытые районы», к примеру, Харьковское и Угледарское направления. Бои там, по оценке Spiegel, менее интенсивны. «Им уделяется меньше внимания, поэтому там хуже обстоят дела с личным составом, оружием и боеприпасами», — пишет газета.

В настоящее время, отмечает издание, Украина проводит стратегию активной обороны.

Командующие подчеркнули, что ВСУ на данный момент в целом удерживают свои позиции, «но лишь до тех пор, пока российская сторона не атакует в полную силу».

До этого директор Украинского института анализа и управления политикой Руслан Бортник заявил, что российские авиационные удары стали стратегически значительной угрозой для обороны Вооруженных сил Украины, заставляя Киев использовать западные ЗРК на передовой.

Ранее Путин рассказал, что будет, если войска США появятся на Украине.

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