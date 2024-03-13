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В Иране сделали резкое заявление об Израиле

МИД Ирана: Израиль хочет полностью уничтожить палестинский народ

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Global Look Press

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в письме, которое он отправил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности всемирной организации Кадзуюки Ямадзаки, заявил, что Израиль стремится полностью уничтожить палестинский народ. Документ размещен в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.

«Этот преступный режим сознательно проводит политику полного уничтожения «палестинской нации и идентичности», — подчеркнул Абдоллахиян.

Кроме того, он отметил важность принятия эффективных мер с целью прекратить агрессивные политические и военные шаги со стороны Израиля.

«Я вновь заявляю о необходимости принятия эффективных мер для предотвращения любых возможных агрессивных действий израильского оккупационного режима», — написал министр.

До этого Абдоллахиан назвал вето США на резолюцию Совета Безопасности ООН по прекращению огня в секторе Газа «дипломатической катастрофой века». По словам главы МИД Ирана, такой шаг «явно создает ответственность для Белого дома за непрекращающийся геноцид» в секторе Газа. Он подчеркнул, что в этой связи мир должен привлечь США к ответственности за политику Вашингтона.

Ранее Иран вел переговоры с Суданом о строительстве военной базы.

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