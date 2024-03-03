Иран вел переговоры с Суданом о строительстве военной базы

Иран не получил разрешение на строительство военной базы в Судане. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда.

По словам разведчика, Тегеран планировал использовать свою военно-морскую базу на суданском побережье Красного моря для сбора разведданных и размещения своих кораблей. В обмен на согласие Иран обещал поставить армии Судана вертолетоносец, беспилотники и вертолет.

Отмечается, что военно-морская база позволила бы Ирану усилить контроль над Красным морем.

Мухаммед уточнил, что предложение было отклонено, чтобы избежать проблем в отношениях с США и Израилем.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не предоставляет оружие силам хуситов в Йемене и не контролирует вооруженные группировки на территории Ближнего Востока, которые могут быть причастны к нападениям на военные базы США и Израиль.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.