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Маск отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

Маск согласился со словами Путина о применении ядерного оружия

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился со словами российского президента Владимира Путина о потенциальном применении ядерного оружия в случае критической угрозе Российской Федерации. Своим мнением он поделился в комментарии к посту издания Zerohedge в соцсети X (бывшая Twitter).

«Россия будет готова применить ядерное оружие, в том случае если российское государство окажется под угрозой», — отметило издание Zerohedge.

«Разумеется», — отреагировал Маск.

До этого Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости страны. Вместе с тем он отметил, что условия применения Российской Федерацией ядерного оружия прописаны в ее Стратегии национальной безопасности. «Оружие существует для того, чтобы его применять», — подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области.

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