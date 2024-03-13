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Путин назвал основную причину атак ВС Украины на Белгородскую и Курскую области

Путин связал попытки атак на Белгородскую и Курскую области с неудачами ВСУ

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Попытки Украины атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач украинских войск на линии фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

По словам главы государства, ни одна из целей, которые Вооруженные силы Украины ставили перед собой в прошлом году, не была достигнута.

Президент подчеркнул, что на фоне предыдущих неудач Киеву необходимо «что-то показать», сосредоточив внимание союзников на информационной стороне дела.

В этом же интервью Путин заявил, что иностранные наемники участвовали в попытках Украины атаковать приграничные регионы Российской Федерации.

Накануне министерство обороны России сообщило, что при попытке прорыва через российскую границу были уничтожены 234 диверсанта Вооруженных сил Украины, семь танков, три боевых машин пехоты Bradley и два бронетранспортера. 12 марта российские регионы также атаковали украинские беспилотники, два из них попали в торговый центр и здание администрации в Белгороде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский посол обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине.

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