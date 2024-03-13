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Российский посол обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине

Посол РФ Антонов обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил американское государство в фактическом участии в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал заявления властей США о необходимости помочь Вооруженным силам Украины ударить по Крыму. Антонов назвал этот путь опасным и предупредил, что он чреват самыми непредсказуемыми последствиями, как для безопасности Соединенных Штатов, так и всего мира.

11 марта директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что новая американская помощь позволит Украине перейти в наступление и нанести «проникающие» удары по Крыму и проводить операции против российского Черноморского флота.

Позднее президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости заявил, что, если американские войска окажутся на российской или украинской территории, они будут интервентами.

Ранее в Крыму заявили, что целью НАТО является ослабление и расчленение России.

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