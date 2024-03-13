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Путин заявил, что у КНДР свой ядерный зонтик, она Россию ни о чем не просила

Путин: у КНДР свой ядерный зонтик, они Россию ни о чем не просили

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Артем Геодакян/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Северная Корея обладает собственным ядерным зонтиком, поэтому она ни о чем не просила Россию. Его интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву приводит РИА Новости.

Путин подчеркнул, что у Корейской Народно-Демократической Республики имеется свой ядерный зонтик. Поэтому Пхеньян ни о чем не просил Москву.

До этого президент РФ Владимир Путин допустил, что Российская Федерация может провести ядерные испытания, если США сделают то же самое.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости страны.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, добавив при этом, что он не считает, что «все несется так в лоб».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады.

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