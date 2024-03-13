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Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России

Путин связал острую реакцию Макрона в адрес России с происходящим в Африке

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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Российской Федерации может быть связана с происходящим в Африке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для »России 1» и РИА Новости.

Журналист спросил у главы государства, могут ли антироссийские заявления французской стороны быть местью за то, что РФ «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте. По мнению Путина, у официального Парижа есть какая-то обида.

«Но когда мы с ним (Макроном. — «Газета.Ru») поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — добавил российский лидер.

В марте лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции пытается показать силу, но вся Россия над ним смеется из-за его боязни поехать в Киев.

До этого Макрон сказал, что Россия якобы «агрессивно ведет» себя в отношении Европы, провоцируя кризисы в Африке и создавая угрозы кибербезопасности.

Ранее Макрон рассказал о «парадоксе» Путина.

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