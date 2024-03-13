Путин напомнил о попытке Байдена отговорить его идти на выборы

Президент РФ Владимир Путин назвал вмешательством попытку Джо Байдена отговорить его участвовать в выборах президента страны. Его слова приводит РИА Новости.

После того как телеведущий Дмитрий Киселев напомнил российскому лидеру об этой попытке, предпринятой на тот момент еще будущим американским президентом в ходе визита в Москву в 2011 году, Путин заявил, что она содержит в себе «признак вмешательства».

До этого Путин заявил о готовности России применить ядерное оружие для защиты своего суверенитета и независимости.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.