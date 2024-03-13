Путин заявил, что Россия с военно-технически точки зрения готова к ядерной войне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, добавив при этом, что он не считает, что «все несется так в лоб». Об этом глава государства сказал во время интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву.

Путин подчеркнул, что Россия военно-технически, конечно, готова к ядерной войне. Российские стратегические силы постоянно находятся в состоянии боевой готовности.

Глава государства отметил, что президент США Джо Байден является представителем традиционной политической школы. Кроме того, в США достаточно и других специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому, заключил Путин, он не думает, что «здесь все несется так в лоб», но Россия к этому готова.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады.

Ранее Путин назвал консолидацию общества главным оружием России.