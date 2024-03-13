Журналисты рассказали о последствиях для Путина после раскола коалиции союзников Киева

Разногласия в коалиции союзников по вопросу поддержки Украины оказывают услугу президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает издание Washington Post.

«Ничто не может радовать Путина так, как серия ошибок, допущенных европейскими лидерами», — говорится в статье.

В последние дни немецкие, французские и британские официальные лица только занимаются обменом негативными комментариями друг о друге, отмечает автор материала. По его мнению, причин для этого предостаточно — утечка разговора немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту и заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении войск на Украине. Однако лидеры европейских стран, по мнению автора, игнорируют более глубокие стратегические проблемы континента — слабую армию и недостаточное военное производство в Европе.

Это происходит на фоне усиливающегося противостояния союзников Киева с самой крупной с момента холодной войны угрозой — потенциальным конфликтом с Россией, считают авторы WP.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО, в то время как западные политики постоянно используют мифическую российскую угрозу для отвлечения своего населения от внутренних проблем. По мнению автора, страны Запада начинают осознавать невозможность стратегического поражения России в конфликте с Украиной и должны задуматься о будущих шагах, тогда как Москва готова к диалогу.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.