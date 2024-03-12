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Путин рассказал о регулярных встречах с главами новых регионов РФ

Путин сообщил, что недавно виделся с губернатором Запорожской области Балицким

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин регулярно проводит встречи с руководителями новых регионов страны. Об этом глава государства рассказал во время беседы с участниками ежегодного конкурса управленцев «Лидеры России», передает РИА Новости.

Он отметил, что подобные мероприятия проходят в рабочем формате и без журналистов. При этом, по словам российского лидера, буквально четыре дня назад у него была встреча с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

«Я регулярно встречаюсь с руководителями этих территорий», — подчеркнул Путин, имея в виду новые регионы государства.

Как сказал президент, он осведомлен о происходящем в этих областях и республиках. Более того, президент имеет представление о проблемах жителей данных территорий.

8 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами. Во время мероприятия представителю президента РФ задали вопрос, планирует ли глава государства посетить новые субъекты страны до выборов. Однако он заявил, что сейчас не время говорить об этом.

Ранее Путин оценил отношение жителей Республики Крым и новых российских регионов к Родине.

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