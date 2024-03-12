Путин назвал главное оружие России

Те, кто рассчитывал подавить Россию экономическими санкциями и вооруженной силой, не учли силу консолидации российского общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», передает РИА Новости.

«Те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали и учитывать не могут», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что для этого надо быть гражданином России, частью «общей культуры». Путин счел консолидацию общества и то отношение к Родине, которое демонстрируют бойцы спецоперации, главным оружием России.

До этого президент охарактеризовал конкурс «Лидеры России» не только как самый крупный кадровый форум в стране, но и в мире. По его словам, 29 его иностранных участников выразили желание получить российское гражданство. Путин подчеркнул, что для конкурсантов предусмотрен облегченный порядок получения паспорта РФ.

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