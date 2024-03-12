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В ГД приняли обращение к бундестагу в связи с утечкой разговора военных ФРГ

Госдума просит бундестаг расследовать участие солдат ФРГ в украинском конфликте

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РИА Новости

Госдума приняла официальное обращение к бундестагу (немецкий парламент) в связи с содержанием разговора офицеров ФРГ, запись которого недавно стала достоянием общественности. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

В обращении говорится, что из аудиозаписи беседы немецких военных следует, что задача изучить возможность поставок Украине ракет Taurus и их применения для ударов по объектам на территории РФ была поставлена офицерам одним из высокопоставленных чиновников ФРГ. В Госдуме предполагают, что это был министр обороны Борис Писториус.

Парламентарии также считают, что в текущих условиях слова канцлера Олафа Шольца о нецелесообразности поставок ракет Киеву могут на самом деле скрывать «истинные цели немецкой политики». В связи с этим Госдума просит немецких коллег расследовать возможное участие солдат ФРГ в боевых действиях на Украине и не допустить прямого втягивания Германии в конфликт на стороне Киева.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров. На записи они, предположительно, обсуждали варианты поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, чтобы Киев смог ударить по Крымскому мосту и складам боеприпасов. Американское издание Politico написало, что после произошедшего вероятность поставки Киеву Taurus значительно снизилась.

Ранее немецкая журналистка и блогер Алина Липп указала на раскол в ФРГ после «слива» диалога офицеров.

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Утечка разговора военных ФРГ
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