Украинский политик, общественный деятель Дмитрий Василец в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину. Он подчеркнул, что иностранные наемники, в том числе британцы, немцы, поляки, американцы и французы, давным-давно участвуют в боевых действиях на стороне Киева.

«Естественно, неофициально. И недавно мы видели удар по месту дислокации бойцов из Франции. <...> Конечно, после того как уже десятки французов были уничтожены ВКС России, мы увидели обострение провоенных настроений в республике и вот такие заявления со стороны Макрона», — отметил Василец.

Он добавил, что рост числа иностранных наемников на Украине обусловлен тем, что Киев терпит поражение на полях сражений. И во Франции это видят и понимают.

27 февраля Макрон заявил, что на состоявшейся в Париже конференции по украинскому конфликту с участием глав государств и правительств стран ЕС, а также высокопоставленных чиновников США, Канады и Великобритании, обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV сообщил, что Украине не нужны французские военные.

Ранее в НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины.