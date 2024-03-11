Эксперт: «круговой обмен» Кэмерона — прикрытие для передачи Taurus на Украину

Предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о «круговом обмене» ракетами с Германией может быть прикрытием для передачи Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Александр Артамонов. Он напомнил, что данный тип боеприпасов способен поражать цели на расстоянии порядка 500 км.

«Taurus и Storm Shadow, равно как и французский SCALP, отличаются незначительно. Однако боевая часть немецкой ракеты немного тяжелее из-за большего числа поражающих элементов. Она может составлять до 450 кг в зависимости от модификации. Блок наведения и система навигации по спутникам у боеприпасов идентичная», — отметил Артамонов.

Он добавил, что сейчас Taurus переделывают под американские истребители F-16, поэтому в скором времени может вновь подняться вопрос о поставке данных самолетов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Согласно предложению Кэмерона, ФРГ может поставить Соединенному королевству ракеты Taurus, а взамен британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом, по мнению главы британского МИД, Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление Киеву своих боеприпасов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок позднее заявила, что Берлин готов рассмотреть предложение Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для дальнейшей их передачи Украине.

Ранее глава МИД Британии рассказал, к чему приведет успех России на Украине.