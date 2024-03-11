В СВР узнали о планах США добиться снижения явки на выборах президента России

Российская Служба внешней разведки (СВР) узнала о планах США через подконтрольные неправительственные организации (НПО) добиться снижения явки на выборах президента России. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро СВР РФ, передает ТАСС.

«Администрация [президента США] Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на предстоящих 15–17 марта выборах президента РФ», — говорится в сообщении.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

На прошлой неделе сообщалось, что американского посла в Москве Линн Трейси вызвали в министерство иностранных дел РФ, где дипломата уведомили о признании в России нежелательными трех американских некоммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что за Путина собрались голосовать более 80% россиян.