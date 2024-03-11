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Маск подтвердил, что санкции США только укрепили Россию

Маск согласился с тем, что санкции США только укрепили Россию

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что все санкции США против России лишь укрепили страну. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

Сакс отметил, что обещанные президентом США Джо Байденом трудности для России не соответствовали действительности. По мнению бизнесмена, армия РФ стала только сильнее, имея передовое оружие на фронте. Также Байден обещал трудности для экономики РФ, но она выстояла и показала рост. В то же время США привели Украину к краху.

«К сожалению, это правда», — написал Маск о словах Сакса.

До этого Маск раскритиковал власти Украины за насильственные методы мобилизации. Владелец компании SpaceX прокомментировал одну из записей в аккаунте другого американского бизнесмена Дэвида Сакса. Он обнародовал видеозапись, на которой запечатлено задержание автобуса на границе Украины и Румынии. Оказалось, что в салоне транспортного средства находились 34 мужчины призывного возраста. Они пытались нелегально покинуть страну, чтобы избежать мобилизации.

Ранее Илон Маск высказался за расформирование НАТО.

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